Юрист из Волгограда заплатила аферистам 40 тысяч за несуществующую собаку

В полицию Волгограда с заявлениями о мошенничестве обратились сразу несколько жителей: всех обманули на крупные суммы денег неизвестные лица. Как правило, аферисты пользовались старыми методами и работали дистанционно.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД по городу, на их уловку повелась даже 42-летняя волгоградка с юридическим образованием: она решила купить через сайт объявлений собаку, передала продавцу данные своей карты и лишилась 40 тысяч. И лишь потом поняла – никакой собаки нет, ее просто обманули.

Почти 100 тысяч на «безопасный счет» преступников перевела пенсионерка из Красноармейского района. Еще 80 тысяч по той же схеме лишился сварщик, 600 тысяч – машинист-крановщик. И это далеко не все потерпевшие.

- Уважаемые граждане, будьте бдительны! Не верьте сомнительным звонкам, - напомнили волгоградцам полицейские.