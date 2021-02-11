В аэропорт Волгограда из-за тумана не могут прилететь 3 самолета

При густом тумане пилоты не рискуют приземляться в Волгограде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Непогода 11 февраля приостановила деятельность аэропорта Волгограда. В районе воздушной гавани города-героя лег густой туман, видимость составляет всего лишь 200 метров. Из-за этого в Волгоград пока не могут прилететь 3 самолета. Как рассказала «КП-Волгоград» ведущий специалист по связям с общественностью Международного аэропорта Волгоград Анастасия Голодова, задерживаются рейсы авиакомпании «Сибирь» S75131 по маршруту Новосибирск - Волгоград, авиакомпании «ЮВТ АЭРО» UV270 Пермь - Волгоград, авиакомпании «Азимут» А4232 Нижний Новгород - Волгоград.

Из-за того, что эти лайнеры пока не добрались до Волгограда, задерживаются их рейсы на вылет из аэропорта города. Самолет по маршруту Волгоград – Новосибирск планировался в 13.10. Сейчас его назначили на 16.30. Вылет в Пермь вместо 13.30 перенесли на 16.00. Рейс Волгоград – Ростов-на-Дону, который должен был отправиться в путь в 14.55, стоит на 15.50.