Волгоградцу дали срок за призывы к насилию над евреями

Мужчина еще может обжаловать приговор суда. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Жителю Быковского района Волгоградской области дали полтора года условно за экстремизм. Поводом для уголовного дела стал его антисемитский настрой. Как установил районный суд, в марте 2019 года 36-летний мужчина оставил комментарий на одной из страничек в вКонтакте с призывами к насилию над евреями.

Быковский районный суд признал мужчину виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета.

- Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с применением ст. 73 УК РФ – условно. Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на 1 год, - сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов региона.

Житель Быковского района еще может обжаловать приговор, который не вступил в законную силу.