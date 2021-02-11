Попили чаю: в Волгограде квартирант обокрал и избил пенсионера

Квартиранту за разбой грозит 10 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился 77-летний волгоградец. Пенсионер с декабря сдавал в своей квартире в Дзержинском районе комнату жителю одного из сел Быковского района Волгоградской области. 37-летний квартирант сказал пожилому мужчине, что съезжает, и на прощание предложил вместе выпить чай. Пока пенсионер был на кухни, селянин зашел в его комнату и стащил 15 тысяч рублей. Хозяин квартиры заметил это и потребовал объяснений. Но вместо этого квартирант ударил его о батарею, а затем избивал утюгом. Преступник исчез, а пенсионера с тяжелыми травмами госпитализировали.

Однако в бегах нападавший был не долго. Полицейские задержали мужчину в Быковском районе. Житель села работал в Волгограде на предприятии. При этом у него уже есть судимости за грабеж и кражу. Задержанный сознался, что обокрал и избил пенсионера. В ближайшее время его доставят в областной центр для проведения следственных действий и избрания меры пресечения, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. За разбой мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.