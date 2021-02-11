Бешеных животных снова обнаружили в Волгоградской области

Причиной заражения бешенством домашних животных и скота часто становятся дикие звери. Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Еще в нескольких районах Волгоградской области обнаружили бешеных животных – корову и собаку. Теперь все остальные звери под карантином. В опасную зону попали хутор Большой Лычак Фроловского района и Средняя Ахтуба.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на приказ областного комитета ветеринарии, умерших от бешенства животных должны немедленно уничтожить или захоронить в специальном скотомогильнике. Место его обитания – продезинфицировать. За всеми проживающими в месте заражения остальными животными установить регулярное наблюдение. Во всей карантинной зоне - осмотреть каждую домашнюю зверушку и привить от бешенства, причем бесплатно.

Это далеко не первые случаи бешенства в регионе в начале 2021 года. За последние пару недель ввели карантин из-за опасной болезни в Урюпинске, а также в Алексеевском, Быковском, Кумылженском, Чернышковском и Старополтавском районах.