Двое в больнице, машина в кювете: утром 11 февраля в Волгограде случилось массовое ДТП

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде 11 февраля скользко. Льдом скованны тротуары. Возможна глянцевая корка на дорогах. Поэтому автомобилистам стоит быть аккуратней на магистралях. Но что стало причиной ДТП в Дзержинском районе утром четверга, полиции еще предстоит выяснить. 20-летний водитель в 9.30 ехал на «Nissan Almera» по Третьей продольной от улицы Лесогорской в сторону Ангарской. Автомобилист, у которого еще небольшой стаж вождения, не справился с управлением. Иномарка влетела в «Hyundai», который двигался в попутном направлении, и оказалась в кювете. А корейский автомобиль от удара столкнулся с машиной «Volvo».

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, пострадали водитель «Nissan» и 51-летняя пассажирка «Hyundai». Их забрала скорая помощь. На месте ДТП сейчас работают экипажи ДПС и спасатели МЧС. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии на Третьей продольной.