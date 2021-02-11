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Купили, угнали, продали: в Волгограде аферисты обманули автостраховщиков на 3,5 миллиона

Двум сообщникам грозит по шесть лет тюрьмы
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Сообщникам грозит по шесть лет тюрьмы

Сообщникам грозит по шесть лет тюрьмы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фигурантами уголовного дела по статье «Мошенничество в сфере страхования» стали двое жителей Волгограда – мужчины 27 и 37 лет. Сообщники заработали 3,5 миллиона рублей, обманув страховую компанию. Аферистов вычислили сотрудники ГУ МВД и УФСБ по Волгоградской области.

По плану, который рассекретили силовики, сообщники купили в Москве дорогой автомобиль. 27-летний волгоградец оформил на старшего товарища машину вместе с КАСКО. Оба вернулись в родной город, затем перешли к следующему этапу.

- Счастливый владелец новой машины оставил её возле своего домовладения, а сам уехал из города на несколько дней. За это время 27-летний фигурант забрал автомобиль и перепродал неустановленным лицам, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

В итоге собственник получил страховую выплату, а его приятель – деньги за проданную иномарку. Теперь обогатившимся незаконным путем сообщникам грозит по шесть лет тюрьмы. Один из них находится под подпиской о невыезде, второй может попасть по стражу на все время расследования.

Криминал