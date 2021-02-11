Госжилнадзор обяжет коммунальщиков сделать волгоградцам перерасчет за отопление

Тепло стало обходиться волгоградцам очень дорого. Фото: Олег УКЛАДОВ

После получения декабрьских платежек с баснословными суммами за отопление, по Волгограду прокатилась волна возмущения. Коммунальный скандал разгорелся, когда пришли квитанции за январь - платить за тепло пришлось еще больше. Власти региона начали проверки и обещают, что Госжилнадзор обяжет «нагревшихся» на отоплении коммунальщиков сделать жителям Волгограда перерасчет, если, конечно, найдет нарушения.

- Специалисты инспекции проводят тщательные проверки по фактам выставления жильцам завышенной платы за отопление, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона. - В случае выявления нарушений, ГЖИ обяжет исполнителя коммунальной услуги сделать жителям перерасчет.

В ведомстве отмечают, что только в 2020 году жильцам вернули 4,6 миллиона рублей за отопление «ненадлежащего качества». Ну, а пока суть да дело, третью неделю заплатившие космические суммы за отопление волгоградцы живут обещаниями и пишут жалобы в жилинспекцию и прокуратуру. Ведь если письменного обращения от жильцов нет, то и проверки не будет.

Подать жалобу можно на сайте ГИС ЖКХ, либо письмом по адресу: 400074, Волгоград, ул. Козловская, 39А. К обращению приложите копии платежных документов.

Получить ответы на вопросы по начислению платы за коммуналку, в том числе и за отопление, можно по телефонам «горячих линий»: Жилищная инспекция Волгограда - 8(8442) 39-70-15 (вт.: с 9.00 до 11.00, чт.: с 15.00 до 17.00); в инспекции Госжилнадзора Волгоградской области - 8(8442) 35-27-11 (вт., чт.: с 9.00 до 16.00).

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