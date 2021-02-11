Под Волгоградом молодой водитель на «Жигулях» врезался в припаркованный тягач

За минувшие сутки на трассах Волгоградской области произошло восемь серьезных аварий, в которых пострадали люди. Так, вечером 10 февраля в больницу доставили 20-летнего молодого водителя, который попал в ДТП в Дубовском районе на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград».

Известно, что мужчина ехал в сторону Камышина. На 657 километре он не заметил припаркованный на обочине транспорт.

- Водитель «ВАЗа» совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль с полуприцепом под управлением 54-летнего жителя Дагестана, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Отметим, что инспекторы ГИБДД в эти сутки поймали 20 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде. Также зафиксировали 562 нарушения ПДД. Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах: погода в регионе постоянно меняется, на трассах может быть скользко.