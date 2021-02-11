Александр Бастрыкин обвинил волгоградских следователей в затягивании расследования и отстранил от работы начальника отдела

Александр Бастрыкин отметил нежелание волгоградских следователей взаимодействовать с потерпевшими. Фото: СК РФ.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел онлайн прием граждан. К нему обратились жители всей страны, в том числе Волгоградской области. Супружеская пара рассказала главе СК об изнасиловании своей несовершеннолетней дочери, которое произошло в 2019 году. Родители отметили, что региональное Следственного управление СКР допустило волокиту в деле и не приняло нужных мер по задержанию обвиняемых. В итоге преступники успели покинуть Россию. Мама девочки опасается, что они уйдут от ответственности.

С докладом по уголовному делу перед Александром Бастрыкиным выступили и волгоградские следователи. Председатель СК раскритиковал их работу, отметив их нежелание взаимодействовать с потерпевшей стороной, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Уголовное дело об изнасиловании передали в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования. Началась служебная проверка деятельности регионального следственного управления. В отношении руководителя следственного отдела, которое занималось уголовным делом, назначили процессуальную проверку. Во время нее его отстранили от работы. Александр Бастрыкин поручил подчиненным взаимодействовать с Интерполом для поиска преступников.