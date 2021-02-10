Украли 369 тонн топлива: суд в Волгограде отправил в тюрьму 11 железнодорожников

Участники преступной группы получили тюремные сроки и штрафы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде дождались приговора участники преступной группы, которая занималась хищением дизельного топлива на железной дороге. В тюрьму отправятся 11 человек, у каждого была своя задача в незаконной деятельности. Преступную группу организовал Юрий Блескин, в нее вошли сотрудники Приволжской железной дороги - машинисты и их помощники. С мая по октябрь 2016 года они создавали излишки дизельного топлива в баках локомотивов, сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. В маршрутные листы железнодорожники вносили ложные сведения о количестве израсходованного топлива. Излишки сливали в бензовозы и продавали. Сообщники похитили у ОАО «РЖД» 369 тонн 257 килограмм топлива – это более 9,9 миллионов рублей. Попались преступники во время очередного слива из баков локомотивов.

Самое суровое наказание получил организатор преступной деятельности Юрий Блескин. Ворошиловский районный суд отправил его в колонию общего режима на 3 года и 9 месяцев. Также он должен заплатить штраф в 300 тысяч рублей. Остальные члены группы проведут в тюрьме от 2,5 до 3,5 лет, в зависимости от участия каждого в преступлениях. Также пятерых сообщников наказали штрафами от 100 до 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.