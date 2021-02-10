Наворовали на 15,5 миллионов: в Волгограде три человека идут под суд за хищения нефтепродуктов

Фото: Прокуратура Волгоградской области

В Волгограде прикрыли деятельность преступной группы, которая занималась хищением на нефтеперерабатывающем заводе. Прокуратура региона направила материалы уголовного дела в Красноармейский районный суд в отношении трех человек. Обвиняются 54-летняя сотрудница насосной станции нефтеперерабатывающего завода, 55-летний начальник службы внешней охраны и 47-летний руководитель службы охраны территории предприятия. Они вместе с еще 17-ю сообщниками на протяжении 2018 года похищали с нефтезавода моторное масло. Наворовали на 15,5 миллионов рублей.

Преступники на используемом транспорте использовали подложные госномера. Фото: Прокуратура Волгоградской области.

Преступники для похищения нефтепродуктов использовала тягачи и цистерны-полуприцепы с подложными госномерами. Вывозя масло с завода, они продавали его в Ростовской области и в Калмыкии. Вырученные деньги 20 сообщников делили между собой. Всего в состав преступной группы входили 5 женщин в возрасте от 47 до 57 лет и 15 мужчин, которым от 35 до 56 лет. Спецслужбы арестовали недвижимое имущество, транспорт и денежные средства на сумму свыше 20 млн рублей.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, трое фигурантов уголовного дела полностью признали вину. Они заключили с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Им грозит до десяти лет тюрьмы. Расследование уголовного дела в отношении остальных 17 сообщников продолжается.