Хотели перенести ответственность на регоператора: администрацию Тракторозаводского района заставили убрать свалку

По решению суда администрация района должна в течение полугода ликвидировать свалку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Суд в Волгограде обязал администрацию Тракторозаводского района убрать несанкционированную свалку. Она появилась в лесополосе у дороги по улице Шурухина, недалеко от пересечения Третьей продольной и трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград». Мусорка разрослась площадью в 300 квадратных метров. В суд на администрацию подала прокуратура района. Чиновники не спорили с тем, что свалка действительно есть. Но представители районной администрации указывали на то, что с 1 января 2019 года обращением с твердыми коммунальными отходами занимается региональный оператор «Управление отходами -Волгоград». Так ликвидация - не в полномочиях администрации. У нее и у МБУ «ЖКХ ТЗР г. Волгограда» на 2020 год не были предусмотрены средства на расчистку мест с несанкционированными свалками.

Однако доводы представителей администрации Тракторозаводского района оказались неубедительными. Участок, где появилось сборище бытового и строительного мусора, находится в неразграниченной государственной собственности. Правом на его распоряжение обладает орган местного самоуправления. Следовательно, обязанность по ликвидации лежит на административном ответчике, рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Администрацию Тракторозаводского района обязали ликвидировать свалку на улице Шурухина. Чиновники решили оспорить постановление в суде апелляционной инстанции. Однако он оставил решение без изменений. В течение шести месяцев со дня вступления постановления суда в законную силу от свалки не должно остаться ни следа.