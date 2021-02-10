Попросился на свободу: суд в Волгограде оставил в СИЗО обвиняемого в убийстве из-за ссоры в родительском чате

Арсен Мелконян не хочет сидеть в СИЗО. Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

В Волгограде главный фигурант уголовного дела об убийстве из-за ссоры в родительском чате Арсен Мелконян будет сидеть в СИЗО до 11 июля 2021 года. Хотя его адвокат пытался обжаловать решение. По мнению защиты обвиняемого, постановление суда первой инстанции вынесли с нарушением принципа состязательности сторон. Адвокат настаивал, что при решении вопроса о мере пресечения, ему не дали высказать свою позицию. Поэтому постановление нужно было отменить.

Только суд апелляционной инстанции никаких нарушений уголовно-процессуального закона не нашел. Все положения при рассмотрении вопроса соблюдались.

- Постановление Центрального районного суда Волгограда о продлении меры пресечения в отношении Арсена Мелконяна оставлено без изменения, а апелляционная жалоба адвоката - без удовлетворения, - рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Оснований для изменения или отмены меры пресечения в виде ареста у суда не появилось. Поэтому Арсен Мелконян останется в СИЗО. А накануне, 9 февраля, в Центральном районном суде должно было состояться очередное заседание по делу об убийстве Романа Гребенюка. Планировался опрос свидетелей. Однако заседание перенесли на 16 февраля из-за болезни адвоката обвиняемого.

Ранее защита просила изменить меру пресечения Арману Смбатяну, который также сидит в СИЗО.

Напомним, всем троим фигурантам уголовного дела уже зачитали обвинения – нанесшему смертельный удар Арсену Мелконяну, подстрекавшей к преступлению Анне Мелконян и ее мужу Арману Смбатяну. Если Арсен признает свою вину частично, то супруги Анна и Арман полностью не согласны с обвинением. Мужчины еще полгода проведут в СИЗО. Анна Мелконян находится под домашним арестом.