На юге Волгограда за нарушение ковидных мер закрыли кафе

Несмотря на то, что коронавирус, по данным экспертов, постепенно замедляет свое распространение, жесткие меры безопасности никто не отменял. Особенно это касается ковидных мер, которые должны соблюдать в организациях общественного питания. Тех, кто нарушает штрафуют, а на днях на юге Волгограда одно кафе и вовсе закрыли. Правда, пока на неделю – до устранения нарушений.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, в ходе проверки кафе, расположенного на улице Электролесовской в Советском районе Волгограда (владелец ИП Минасян) были выявлены грубые нарушения. В частности, работникам кафе не меряют температуру при входе на рабочее место; отсутствие положенных средств для дезинфекции помещений; не обрабатывают дезинфицирующими средствами столовые приборы и посуду.

- За бездействие на индивидуального предпринимателя завели административное дело. Суд назначил наказание в виде приостановки деятельности заведения сроком на 7 дней. В тот же день судебный пристав опечатал кафе, - уточняют в региональном Роспотребнадзоре.