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Общество

На юге Волгограда за нарушение ковидных мер закрыли кафе

Деятельность заведения приостановили пока на неделю
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Несмотря на то, что коронавирус, по данным экспертов, постепенно замедляет свое распространение, жесткие меры безопасности никто не отменял. Особенно это касается ковидных мер, которые должны соблюдать в организациях общественного питания. Тех, кто нарушает штрафуют, а на днях на юге Волгограда одно кафе и вовсе закрыли. Правда, пока на неделю – до устранения нарушений.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, в ходе проверки кафе, расположенного на улице Электролесовской в Советском районе Волгограда (владелец ИП Минасян) были выявлены грубые нарушения. В частности, работникам кафе не меряют температуру при входе на рабочее место; отсутствие положенных средств для дезинфекции помещений; не обрабатывают дезинфицирующими средствами столовые приборы и посуду.

- За бездействие на индивидуального предпринимателя завели административное дело. Суд назначил наказание в виде приостановки деятельности заведения сроком на 7 дней. В тот же день судебный пристав опечатал кафе, - уточняют в региональном Роспотребнадзоре.