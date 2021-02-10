Витамины пока дорогое удовольствие: в Волгоградской области выросли цены на помидоры, огурцы и яблоки

Сейчас в волгоградских магазинах цена на помидоры составляет примерно 144 рубля Фото: Мария ЛЕНЦ

За ценами на продукты уследить сложно. Они постоянно меняются. Хорошо, когда стоимость снижается. Но, как правило, все только дорожает. В холодное время года постоянно растут цены на витамины - фрукты и овощи. В Волгоградской области на минувшей неделе с 1 по 8 февраля они снова стали еще более дорогим удовольствием. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградстате, цена на огурцы выросла на 7,14%. Их средняя стоимость за килограмм составляет 160 рублей. Помидоры подорожали на 5,22%. Теперь за них в среднем приходится платить почти 144 рубля. На 3,25% стали дороже яблоки. Маргарин увеличился в цене на 2,8%. Детское питание, черный чай, пшено, репчатый лук и морковь подросли в стоимости чуть более, чем на 1%.

Какие-то продукты на прилавках магазинов даже подешевели. За прошедшую неделю на сахар-песок снизилась цене на 1,2%. У остальных продуктов выгода почти незаметна. Менее чем на 1% уменьшилась стоимость у баранины, масла сливочного и подсолнечного, сметаны, карамели, гречки.