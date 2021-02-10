Волгоградца наказали за то, что скрывал друга-террориста

Террориста вовремя задержали сотрудники УФСБ и благо, что все обошлось. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгограде на скамье подсудимых оказался 44-летний местный житель. Попал он туда из-за своего приятеля, который, как оказалось, планировал террористический акт.

После задержания террориста, следователи и сотрудники регионального УФСБ отрабатывали круг знакомств преступника, и выяснили, что один из приятелей знал о его замыслах. Этому мужчине было известно и про оружие, и про взрывчатку, которую прятал его знакомый. Волгоградец мог пресечь эту террористическую деятельность на корню, сообщив о планах приятеля в полицию. Но мужчина промолчал. За что теперь и поплатился.

- Свою вину он признал, но оправдывался на суде – мол, боялся, что и его привлекут к уголовной ответственности, - отмечают в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Его уголовное дело рассматривали в особом порядке. Суд оказался снисходительным и назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

- Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, - добавляют в волгоградском суде.