Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает на вебинар по продажам в мессенджерах

Фото: пресс-служба банка УРАЛСИБ

Бизнесу важно развиваться, быстро и гибко адаптироваться под изменяющиеся условия внешней среды. В период пандемии стало ясно — работу можно организовать в онлайн-формате. Потому как никогда актуальна тема вебинара, на который приглашает Университет бизнеса Уралсиб, - «Продажи в мессенджерах и переписке. Как удерживать клиентов и закрывать сделки в мессенджерах».

- На занятии выступит Татьяна Винокурова – это эксперт по построению отделов продаж, основатель консалтинговой компании PRO Бизнес, президент Ассоциации Спикеров Санкт-Петербурга, - говорят в «банке УРАЛСИБ».

На тренинге бизнесмены узнают формулу продающей переписки, волшебные слова для больших продаж, фразы и речевые модули, влияющие на конверсию продаж. Кроме того, посвятят время и работе с возражениями в переписке.

- После мастер-класса участники узнают, как управлять диалогом с клиентом, как быть настойчивым в переписке, - говорят организаторы вебинара. - Кроме того, им объяснят, как подводить клиента к покупке, как вернуть старых клиентов и увеличить поток новых.

Все желающие смогут подключиться к прямому эфиру с полезным контентом, разбором кейсов, а также получить ответы на вопросы в режиме реального времени. Ссылка на трансляцию будут направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития своего дела. В числе преподавателей не только профессиональные коучи, но успешные предприниматели.

ВАЖНО!

Вебинар пройдет 17 февраля в 11:00 (по московскому времени). Участие в тренинге бесплатное, однако предварительно необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Сейчас все желающие смогут посмотреть записи других вебинаров в разделе Университета бизнеса на сайте Банка Уралсиб.

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»