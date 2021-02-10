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Семь уголовных дел: в Волгограде фиктивно переобучали предпенсионеров

На аферах с бюджетными деньгами поймали директора учебного центра и нескольких коммерсантов
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Никто наших предпенсионеров не переобучал, зато деньги из бюджета на эти цели выделялись исправно.

Никто наших предпенсионеров не переобучал, зато деньги из бюджета на эти цели выделялись исправно.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На переобучение предпенсионеров Волгоградская область получает миллионы рублей из государственного бюджета в рамках нацпроекта «Демография». Вот только никто этих волгоградцев не учил, ушлые чиновники и коммерсанты просто составляли фиктивные документы и получали бюджетные деньги. По итогам прокурорских проверок завели 7 уголовных дел по фактам хищения почти 3 миллионов рублей, выделенных в рамках нацпроекта. Одно из них завели на 48-летнего директора учебного центра Волгограда.

- Установлено, что этот директор договорился с владельцем химчистки и они якобы переобучили 10 работников по госпрограмме. Никого не учили, но людей заставили прийти в офис учебного центра, чтобы расписаться за получение сертификатов о прохождении курсов переподготовки. Получили за это в качестве аванса 636 тысяч рублей из бюджета, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

По такой же схеме «переобучили» своих работников руководитель организации, которая оказывает услуги по дошкольному образованию, и директор фирмы по продаже стройматериалов. За что сообщники получили еще более 800 тысяч бюджетных рублей.

- Три этих руководителя коммерческих также стали фигурантами уголовных дел. Им вменяют мошенничество с использованием служебного положения, в крупном размере, - поясняют в прокуратуре.

Расследованием занимались сотрудники СО по Центральному району г.Волгоград СУ СК РФ по Волгоградской области.

- Ход и результаты расследования уголовных дел взяты прокуратурой на контроль, - добавляют в ведомстве.

Криминал