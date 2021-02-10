Выбивать долги волгоградскому фонду капремонта помогут юристы

В Волгограде и области за 135 тысяч помещений не платят взносы на капремонт. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Региональный фонд капремонта Волгоградской области получил право привлекать к выбиванию долгов сторонние организации и активизирует судебно-претензионную работу с должниками. Как подчеркивают в фонде, речь идет вовсе не о коллекторах, а о юристах, которые будут помогать штатным работникам оформлять документы на должников. А задолжали волгоградцы по взносам на капремонт за шесть лет огромную сумму - около 2 миллиардов рублей.

- Подчеркиваем, что под сторонними организациями подразумеваются НЕ коллекторские агентства, а юридические компании, которые будут оказывать услуги исключительно по подготовке документов для взыскания задолженности по взносам на капремонт. Публикации ряда СМИ о привлечении к данной работе коллекторских агентств, являются некорректными и не соответствующими действительности, - официально прокомментировали «КП-Волгоград» в УНО «Региональный фонд капремонта».

По данным регоператора, на сегодня 12% собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах задолжали фонду капремонта. Почти 2 миллиарда рублей долга приходится на 135 тысяч лицевых счетов. Вовремя подготовить документы для досудебных претензий и иски в суд на столь многочисленную армию должников шесть штатных сотрудников просто не в состоянии. К тому же на них и работа с подрядчиками-бракоделами.