«Не понравились раздевалки и поле»: узбекский «Локомотив» отказался играть с «Ротором»

Узбекская команда приехала на матч, но в последний момент отказалась играть с волгоградцами. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Сегодня, 10 февраля 2021 года, волгоградский «Ротор» должен был сыграть товарищеский матч с командой «Локомотив» из Узбекистана. Утром соперники прибыли на базу, где должна состояться встреча, но… в последний момент узбеки отказались играть. Причина банальная – им не понравилось состояние раздевалок и футбольного поля

«Матч отменен. Наших соперников из солнечного Узбекистана не устроило состояние раздевалок и поля, на котором планировалось проведение игры. Тренерский штаб «Локомотива» не смутил даже проделанный на автобусе путь в 70 километров из соседнего города», - отмечают в пресс-службе волгоградского «Ротора».

Напомним, что сейчас бело-голубые находятся не в Волгограде, и даже не в России – они на сборах в турецком Белеке. Но, как оказалось, даже там «условия» для некоторых футбольных команд «неподобающие».

«Увидели траву на поле и чистые раздевалки и с непривычки испугались?», «Ах, какие нежные», - иронизируют волгоградские фанаты в комментариях под сообщением клуба в соцсетях. – «Очень непрофессионально с их стороны!».

Отметим, что в этом году все три сбора «Ротор» проводит в турецком Белеке. Второй сбор заканчивается 11 февраля. Третий запланирован на время с 15 по 24 февраля.