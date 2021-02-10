Еще два дома на Красном пойдут под снос в Волгограде

Двухэтажки пойдут под снос. Фото: ГЖИ

На севере Волгограда немало старых кварталов, где двухэтажки дышат на ладан. Через несколько лет эти трущобы пойдут под снос. Так, после рассмотрения заключений Госжилнадзора межведомственная комиссия признала аварийными и подлежащими сносу еще два дома в поселке 5-й участок Краснооктябрьском районе - №20 и №24.

Напомним, это уже не первые дома, которые признали аварийными в 2021 году на Красном в поселке 5-й участок и в расположенном неподалеку поселке 4-й участок. Все их обследовали и провели инженерные изыскания в рамках региональной программы капремонта.

- В результате было выявлено наличие многочисленных трещин и повреждений конструктивных элементов многоквартирных домов, что создает непосредственную угрозу жизни и здоровью проживающих в них граждан, - сообщили «КП-Волгоград» в госжилнадзоре.

Всего в Волгоградской области на 1 января 2021 года в реестр аварийных и подлежащих сносу включены 722 многоквартирных жилых дома. При этом 556 опасных для жизни домов расположены в городе-герое Волгограде.