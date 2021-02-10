В Волгограде рецидивист и два друга наркомана попались на продаже мнимого спортивного питания

В Волгограде разоблачили преступную группировку, члены которой почти год наживались на продаже «виртуального» спортивного питания. А организовал этот «бизнес» 29-летний рецидивист, причем прямо из колонии.

- Как установило следствие, еще в апреле 2019 года 29-летний житель Республики Ингушетия, находясь в местах лишения свободы, разместил в сети объявление о продаже спортивного питания. При этом требовал у клиентов предоплату, а когда деньги поступали ему на счет, блокировал телефон. Выйдя на свободу в июне 2019-го, он привлек в свой «бизнес» двух друзей-волгоградцев 27 и 28 лет. И они стали «торговать» несуществующим спортивным питанием уже втроем. За период в мая по ноябрь 2019-го они умудрились обмануть 11 человек. В числе пострадавших оказались жители Самары, Уфы, Краснодара, Нового Уренгоя, Барнаула, Благовещенска и других городов России. Заработать на своей нехитрой схеме аферисты успели порядка 50 тысяч рублей, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Когда правоохранители нагрянули к ним с задержанием, то нашли в квартире мошенников еще и наркотики.

- Было изъято более 100 граммов марихуаны и свыше 5 граммов гашишного масла, - уточняют в ведомстве.

Теперь все трое проходят по двум статьям: «мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину» и «незаконные изготовление и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». По одной статье им грозит до 5 лет колонии, по второй – до 10 лет лишения свободы.

Прокуратура уже утвердила им обвинительное заключение. Дело передали в суд.