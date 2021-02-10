В Волгограде лишат лицензии управляющую компанию «АРС»

Нерадивая УК обслуживала более сотни домов в Волгограде. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первой в 2021 году в Волгограде лишится лицензии управляющая компания ООО «ВЭК». Следующая на очереди – управкомпания ООО «АРС», которая обслуживала 103 дома. Причина, по которой УК потеряет право работать на рынке ЖКХ, - многочисленные грубые нарушения в работе. За менее тяжкие прегрешения коммунальщики Волгоградской области в 2020 году получили 5,6 тысячи предостережений от Госжилнадзора, ведь в пандемийный год инспекция делала акцент на профилактическую работу.

За два последних года управляющая компания ООО «АРС» исполнила менее половины предписаний, выданных Госжилнадзором, и заработала 15 миллионов рублей штрафа.

- В 2019-2020 годах по обращениям жителей в отношении компании были проведены 116 проверок, выданы 397 предписаний на устранение нарушений, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации области.

В основном жаловались жильцы на отвратительные содержание и ремонт помещений, немало жалоб было и по вопросам отопительного сезона. Как итог – исключение из реестра лицензий всех домов, находящихся в управлении ООО «АРС». На очереди - рассмотрение вопроса на лицензионной комиссии и иск в суд.