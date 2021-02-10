В Волгограде сбили на дороге двух школьников

Женщина за рулем "Дэу Матиз" не уступила дорогу встречной машине и спровоцировала ДТП, в котором пострадала сама и ее 14-летний пассажир. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сразу трое детей пострадали за минувшие сутки, 9 февраля, на дорогах Волгограда и области. Причем двое из них по вине взрослых. А вот 10-летний мальчишка попал под колеса по собственной беспечности – он перебегал дорогу в неположенном месте, хоть и в зоне видимости пешеходного перехода. Случилось это ДТП в Дзержинском районе на улице Хорошева: 10-летнего мальчика сбил 31-летний водитель на «Ладе Гранта». К счастью, ребенок остался жив, но получил травмы и оказался в больнице.

Еще один школьник – 12-ти лет – был сбит в Кировском районе Волгограда.

- Примерно в 17.00 42-летний водитель «Рено Каптюр», двигаясь по улице Кирова, не заметил вовремя мальчишку, переходившего дорогу у дома №133 по «зебре», и сбил его. Травмы ребенок получил не существенные и самостоятельно обратился в больницу, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А вот 14-летний подросток попал в аварию по вине своей мамы. Это произошло в Еланском районе Волгоградской области. 35-летняя женщина на «Дэу Матиз» не уступила дорогу встречной «Ладе Приора» и спровоцировала ДТП.

- Виновницу аварии и ее 14-летнего пассажира госпитализировали с травмами разной степени тяжести, - уточняют в региональном Главке.