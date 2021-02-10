В центре Волгограда у кафе выросли ледяные сталактиты

Водопады бывают разные. Вот в Волгограде, сегодня, 10 февраля 2021 года, появился настоящий ледяной водопад. Причем в самом центре города – у кафе на пересечении улицы Краснознаменской и проспекта Ленина. Судя по замерзшим струям, «прорвал» этот фонтан прямо над кафетерием. И, если учесть его высоту и необычный цвет, то вполне можно назвать его новой достопримечательностью Волгограда.

«Это что компот убежал?», «Вы хоть лизнули? Попробовали? Что это – виски, кола,варенье? Я требую больше информации», «Кто-то цветы перелил», - иронизируют волгоградцы в соцсетях, гадая, что могло привести к образованию таких сталактитов у кафетерия.

На самом деле, вероятнее всего, просто кто-то забыл в морозную погоду выключить сплит-систему. А вообще, как заметил один из комментаторов-«Желтые ручьи в арке – это привычное явление для мегаполисов».