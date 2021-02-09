Уехала искать родителей и пропала: волгоградцев просят помочь в розыске девушки

В последний раз Марем видели в Светлоярском районе Волгоградской области. Фото СУ СК по Волгоградской области.

24-летняя Марем Бочаева жила в Чеченской Республике. Там она выросла, там же вышла замуж и родила троих детей. Но супружеская жизнь не сложилась: в 2017-м женщина развелась. Детей пришлось оставить супругу, так как своего дома у нее не было, как и родных. Незадолго до исчезновения она узнала, что в младенчестве ее удочерили, и якобы родные мама и папа живут в Светлоярском районе Волгоградской области. Марем Бочаева отправилась на их поиски. Говорят, именно в нашем регионе ее в последний раз и видели. Это было в сентябре 2017-го. Однако, в последнее время она перестала выходить на связь. Домой также не вернулась, будто в воду канула.

- В марте 2020-го года в полицию о безвестном исчезновении 24-летней женщины заявили местные жители из населенного пункта в Чеченской Республике, где она раньше проживала. По данному факту следователи Светлоярского района завели уголовное дело, и организовали проверку, - сообщают в СУ СК по региону.

Следователи просят волгоградцев помочь в розыске «потеряшки».

Разыскивается Марем Хусейновна Бочаева.

Приметы: на вид 20-25 лет, рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы длинные темно-русые, глаза карие.

Может быть одета в длинную темно-коричневую юбку, темную кофту, на голове – белый платок. С собой у женщины была черная сумка.

- Если вам что-либо известно о разыскиваемой, сообщите информацию по 8(844-77) 6-17-52, 8(844-77) 6-25-70, 8-961-697-99-18, либо по «02», - обращаются следователи СУ СК по региону.