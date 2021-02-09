Волжанину, претворявшемуся проституткой, грозит 5 лет колонии

20-летнему жителю Волжского захотелось легких денег, и он не придумал ничего лучше, как «разводить» мужчин, которые ищут в интернете интимные услуги. Нет, сам он эти услуги не оказывал. Он разместил в сети объявление с вымышленными анкетными данными девушки, якобы оказывающей интимные услуги. Когда звонил клиент, он менял голос и представлялся то девушкой, то ее администратором. Так на его удочку попался 25-летний волгоградец.

- Мужчина перевел мошеннику 112 тысяч рублей, якобы в счет оплаты интимных услуг. Но, едва деньги ушли с карты, телефон «девушки» перестал отвечать, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Потерпевший обратился в полицию, а те «вычислили» афериста. Теперь его обвиняют по статье «мошенничество с причинением значительного ущерба».

- Свою вину парень уже полностью признал. Прокуратура утвердила ему обвинительное заключение, и дело передали в Волжский горсуд. Грозит ему до 5 лет лишения свободы, - уточняют в ведомстве.