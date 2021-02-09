Под Волгоградом будут судить пьяного водителя, сбившего на дороге молодую пару

46-летнему жителю Новоаннинского района грозит колония за совершенное ДТП. А все из-за того, что сел за руль пьяным и сбил молодую пару, идущую по краю дороги.

Случилось это, напомним, 7 августа 2020 года примерно в час ночи. Нетрезвый водитель возвращался домой по улице Пугачевской в городе Новоаннинский и в темноте не заметил молодых людей, которые шли по обочине дороги. 22-летний парень погиб от полученных травм на месте, его 21-летняя подруга отделалась лишь ссадинами и царапинами.

- Следователи ГСУ ГУ МВД по региону провели целый ряд экспертиз, среди которых генетическая, автотехнические, судебно-медицинские. Опросили ряд свидетелей по делу, и все-таки собрали факты и улики, доказывающие вину водителя, - говорят в региональном Главке.

Мужчину обвиняют по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». И грозит ему теперь до 12 лет лишения свободы.