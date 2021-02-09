На Волгоград обрушился снег с дождем: на расчистку дорог вывели 90 спецмашин

Дорожники будут работать всю ночь, и просят водителей не мешать. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

К вечеру 9 февраля до Волгограда добрался снежный циклон и на город обрушился снегопад. Дорожные службы, которые заранее подготовились к грядущей непогоде, тут же вывели технику на дороги. Чистить будут, видимо, всю ночь, потому что, судя по прогнозу синоптиков, снегопад не прекратятся до среды 11 февраля.

- Муниципальные предприятия приступили к обработке дорог противогололедными реагентами для предотвращения образования снежных накатов и наледи. Кроме дежурной техники, на дороги вывели также комбинированные машины и тракторы-щетки, - отчитываются в мэрии Волгограда.

Как обычно в первую очередь техника пройдет по центральным магистралям города, где ходит общественный транспорт. Сначала нанесут реагенты, а когда песко-соляная смесь растопит лед и превратится в снежную кашу, ее соберут звенья машин, оборудованные снегоотвалами.

Синоптики пророчат сегодня в Волгограде ледяной дождь, сильный снег и метель, да еще и с порывами ветра до 18-23 метров в секунду. Так что, водители, лучше не выезжайте. А, если уж отправляетесь в путь, не препятствуйте работе дорожной техники и не оставляйте машины вдоль обочин.