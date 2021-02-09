Суд ускорит рассмотрение дела экс-депутата гордумы Волгограда Алексея Зверева

Суд решил, что у обвиняемого было достаточно времени, чтобы ознакомиться с делом, потому затягивать процесс не дали. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Экс-депутату гордумы Волгограда Алексею Звереву суд, также как и его сообщнику коллеге-депутату Евгению Щуру, ограничил время на изучение материалов уголовного дела. Срок дали до 1 марта 2021 года.

Напомним, эти депутаты попались на махинациях с ОСАГО. Они создали несколько фирм, которые занимались подставными ДТП, а после по «липовым» документам получали страховые выплаты. В общей сложности по этой схеме они заработали до сотни миллионов рублей.

Еще в декабре 2016 года на них завели уголовные дела. Следователи потратили несколько лет на сбор улик, в итоге дело составило 1890 томов. С августа 2018 года экс-депутат Алексей Зверев и его адвокат знакомились в материалами дела, но в последний год они тратили на это всего по полчаса в день, когда могли проводить за ознакомлением хоть весь день.

- В период времени с 28 августа 2019 по настоящее время Зверев ознакомились лишь с двумя томами уголовного дела. Суд посчитал, что обвиняемый затягивает процесс, потому ограничил время на ознакомление, - поясняют в судебной пресс-службе. Добавляя, что постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.