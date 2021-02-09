Волгоградский цирк пригласил на спектакль врачей, борющихся с коронавирусом

Медицинские работники продолжают вести борьбу с пандемией коронавируса. Ежедневно вирус поражает все большее число людей, которым необходима помощь специалистов. И сами врачи, медсестры, санитары находятся под ударом ковида из-за работы с зараженными пациентами. В ближайшее воскресенье, 14 февраля, состоится благотворительная акция «Во имя бьющихся сердец». Она пройдет в Волгоградском цирке. В рамках акции на спектакль получили приглашение медики, которые боролись и продолжают бороться с коронавирусом, а также их семьи.

Благотворительная акция «Во имя бьющихся сердец» пройдет 14 февраля в 20 цирках компании Росгосцирк.

- Прошедший 2020 год стал непростым для каждого из нас, и пережить это тяжелое время нам помогли медицинские сотрудники – врачи, санитары, младший медицинский персонал, технические работники, медсестры. Эти люди – герои нашего времени. И первые спектакли в наших цирках будут именно для медиков – тех людей, кто сделал возможным проведение этих показов», – рассказал врио генерального директора ФКП «Росгосцирк» Сергей Беляков.

Заслуженный артист РФ Виктор Тихонов, дрессировщики Сергей Стрелецкий и Ольга Ван Ю Ли, заслуженные артисты Исайчевы Владимир и Наталья, все артисты программы «Дикая Планета» соскучились по выступлениям, по аплодисментам, по живым эмоциям и по блестящим глазам зрителей, отметили в Волгоградском цирке. Артисты записали ролики со словами благодарности медикам, благодаря которым стало возможным открытие цирков.