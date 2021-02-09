Волгоградец отсудил у УК полмиллиона рублей за упавшее на его иномарку дерево

Волгоградец в суде добился наказания за упавшее на его машину дерево. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде так много старых деревьев, что после любого сильного ветра волгоградцы начинают подсчитывать убытки: там упавшее дерево окно разбило, там машину помяло. В числе пострадавших оказался и житель Тракторозаводского района: на его дорогой внедорожник рухнуло дерево. Машина пострадала очень сильно и мириться с этим автовладелец не стал, он подал в суд на коммунальщиков и выиграл. Ему заплатят за все – и за ремонт машины, и за экспертизы, еще и моральный ущерб – всего более полумиллиона рублей (543 528 рублей).

- Как установлено в суде, 23 февраля 2020 года волгоградец припарковал свою TOYOTA LAND CRUISER 150 у подъезда многоэтажки, где он проживает. А утром 25 февраля на его внедорожник рухнуло дерево. Мужчина обратился в полицию, но там дело возбуждать не стали, тогда он пошел в суд, - рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе Тракторозаводского райсуда.

Суд постановил, что виновно в происшествии ООО «УК ТЗР», которое обязано следить на домом и его придомовой территорией, в том числе и за деревьями.

- УК не принимала должных мер к установлению деревьев, кустарников, требующих подрезки, - гласит заключение суда. – При этом управляющая компания не предоставила обоснований, почему она своевременно не срезала ветхое дерево. Поэтому в наказание УК выплатит пострадавшему автовладельцу 445 128 рублей за ремонт машины, возместит расходы за экспертизу в размере 5 тысяч рублей и за услуги юриста – 2400 рублей. А еще заплатит штраф – 90 тысяч рублей.

Волгоградец также требовал компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, но присудили лишь 1 тысячу.

- Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано, - уточняют в суде.