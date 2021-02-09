Под Волгоградом коммунальщиков оштрафовали за упавшего в котлован ребенка

Фото Волгоградской областной прокуратуры.

Это ЧП случилось в рабочем поселке Городище Волгоградской области: там ребенок упал в яму, которую разрыли коммунальщики и не поставили надежное ограждение. Причем котлован рабочие вырыли прямо на детской площадке. Ребенок, к счастью, выжил, но коммунальщики понесут наказание. Прокуратура уже привлекла виновных к ответственности.

- Установлено, что в январе работники МУП «ЖКХ Городищенского района» ремонтировали магистральный водопровод и вырыли глубокую траншею, которая как раз проходила по территории детской площадки у дома №25 по улице Пассара в Городище. Причем яму, как положено, не оградили и даже разрешение на выполнение земельных работ в администрации не получали. 14 января 11-летний мальчик, играя на детской площадке, упал в эту яму. Телесных повреждений ребенок не получил, отделался испугом. Но по данному ЧП прокуратура Городищенского района организовала проверку. Технический директор МУП «ЖКХ Городищенского района» и начальник аварийно-диспетчерской службы получили дисциплинарные взыскания. А МУП и его гендиректор отшрафованы на 20 и 10 тысяч соответственно, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Яму после прокурорской проверки закопали. А главу администрации Городищенского района обязали перенесли детскую игровую площадку в более безопасное место.