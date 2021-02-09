Ледяной дождь, снегопад и ветер: МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Волгоградской области

Потепление принесет в Волгоград и область снегопад и ледяной дождь Фото: Екатерина СИМОХИНА

Во вторник погода несильно потрясла волгоградцев. Осадки пока идут местами. Но, похоже, удара стихий надо ждать в ближайшие часы и в среду, 10 февраля. В Волгоградской области все-таки пойдут ледяной дождь и снегопад. О приближающейся непогоде предупредил региональный Главк МЧС. В ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью и утром пойдут снег, местами сильный, ледяной дождь, начнется метель. В среду днем осадки должны быть слабыми. В отдельных районах региона прогнозируется туман, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер будет дуть с юга с порывами до 20 метров в секунду. В МЧС сообщают, что непогода может привести к нарушению работы топливно-энергетического комплекса, обрыву линий электропередач и затруднению движения на региональных и федеральных дорогах.

Спасательное ведомство рекомендует населению соблюдать меры безопасности, водителям ограничить поездки на дальние расстояния и не парковаться под слабозакрепленными конструкциями и деревьями. В случае ЧС просят звонить по телефону 101.

В среду морозная погода снова сменится потеплением. По области ночью температура воздуха составит 5-10 градусов со знаком «минус», местами столбики термометров упадут до -16. А уже днем 10 февраля температура будет колебаться от -2 до +3. В северных районах сохранится мороз в 5 градусов.

В Волгограде ночью 6-8 градусов ниже нуля, завтра днем 1-3 тепла, рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС.