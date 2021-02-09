В Волгоградской области сокращают число ковидных коек

Уже половина коек в ковидных госпиталях Волгоградской области, развернутых на базах инфекционных и многопрофильных больниц, свободна. В связи с этим оперштаб принял решение постепенно переводить медучреждения в штатный режим. Сегодня в обычном режиме работают больница Фишера в Волжском, филиалы кожвен и наркологического диспансеров в Красноармейском районе Волгограда, два структурных подразделения областной больницы №3 (по улице Советской № 45 и 47), филиал психиатрической больницы №2 в Советском районе.

- Частично сокращены инфекционные койки в больнице №15, в госпитале ветеранов, Калачевской и Урюпинской ЦРБ. Все это в сумме составляет 1821 койку. Если такая эпидситуация сохранится, то сокращение мест и перевод в штатный режим, восстановление профильной деятельности медицинских организаций в ближайшее время будет продолжено, - рассказал сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов.

В ближайших планах частичное сокращение ковидных коек в больницах № 4, 5, 16, Котельниковской ЦРБ, полностью в больницах Светлоярского, Городищенского, Фроловского районов, городской больнице №1 в Волгограде, филиалах наркологического и кожвендиспансера в Волжском.