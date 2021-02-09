Суд по делу об убийстве в чате перенесли из-за неявки адвоката

Адвокат Арсена Мелконяна заболел. Фото: объединенная пресс-служба судов

В Центральном райсуде Волгограда 9 февраля должно было состояться очередное заседание по делу об убийстве риелтора Романа Гребенюка из-за банальной ссоры в родительском чате. В этот день должен был начаться опрос свидетелей. Но заседание перенесли из-за неявки адвоката. Представитель Арсена Мелконяна сообщил о своей болезни.

- В связи с этим заседание было перенесено на 16 февраля в 14.30, - сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов области.

Напомним, прокурор уже зачитал обвинение троим обвиняемым – нанесшему смертельный удар Арсену Мелконяну, зачинщице кровавых разборок Анне Мелконян и ее мужу Арману Смбатяну. Арсен признает свою вину лишь частично, Анна и Арман считают себя невиновными. Ближайшие пять месяцев обвиняемые мужчины проведут в СИЗО. Анне Мелконян разрешили остаться дома с детьми - младший еще совсем малыш. Но ей запретили звонить, пользоваться интернетом и выходить из дома с вечера до утра.

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