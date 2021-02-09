Брокерские счета, кредиты, «безопасные ячейки»: волгоградцы обогатили мошенников на 4 миллиона за сутки

Волгоградцы переводят крупные суммы аферистам. Фото: Ольга ТИМОФЕЕВА

Немыслимые суммы теряют жители Волгоградской области, доверяя дистанционным аферистам. Те придумывают хитрые схемы развода, которые, увы, часто срабатывают. Так, волгоградцы обогатили мошенников на 4 миллиона рублей накануне, 8 февраля. В полицию поступили заявления от потерпевших. Больше всех пострадала 58-летняя женщина из Михайловского района. Она решила подзаработать в интернете и с подачи обманщиков согласилась открыть брокерский счет. Жертва мошенников взяла в кредит 2 миллиона, но осталась ни с чем.

1,2 миллиона рублей лишилась 69-летняя пенсионерка из Тракторозаводского района Волгограда: мошенники сообщили о том, что на нее якобы хотят оформить займ и предложили перевести накопления на «безопасную ячейку», где средства и пропали. Еще 650 тысяч отдал аферистам 54-летний мужчина из Палласовки. Он после звонка незнакомца решил поучаствовать в торгах на бирже и позволил тому «влезть» в свой смартфон. Преступник оформил кредит и был таков.

- По всем фактам мошеннических действий сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей и задержание преступников, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.