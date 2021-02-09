Волгоградский бизнесмен платил за незаконную ловлю раков в период нереста

Уголовное дело о взятках сотруднику Росрыболовства, которое возбудили в отношении жителя Волгоградской области, находится на завещающей стадии расследования. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Известно, что бизнесмен платил за разрешение ловить раков в период нереста в акватории Волги, а именно в районе Волгоградского водохранилища, хотя по закону это было строго запрещено. При этом и объемы значительно превышали нормы.

- За период с 2018 по 2019 год злоумышленник передал должностному лицу Росрыболовства денежные средства на сумму свыше 113 тысяч рублей, путем их безналичного перечисления, - рассказали в ведомстве.

В настоящее время следователи собрали достаточно доказательств вины волгоградца. Как только дело утвердят в прокуратуре, ловцу раков предстоит ответить за нарушение закона перед судом.