Волгоградка на иномарке протаранила отбойник, а мужчина – жилой дом

Водитель врезался в жилой дом. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

8 февраля в Волгограде произошло всего две аварии с пострадавшими: в обоих случаях травмы получили водители, которые по невнимательности попали в весьма странные ситуации. Около восьми вечера 37-летняя женщина за рулем «Фольксваген Поло» врезалась в металлический отбойник у дома №41Б по улице Землячки. Сама она пояснила, что просто не справилась с управлением. Автоледи попала в медучреждение.

Женщина протаранила отбойник. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Во втором ДТП, которое произошло спустя час в Дзержинском районе, 40-летний водитель «Митсубиси Лансер» врезался в жилой дом.

- Двигаясь по улице Римского-Корсакова со стороны Хорошева в сторону Ангарской водитель совершил наезд на жилой дом №135. В результате ДТП водитель доставлен в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Добавим, что инспекторы ГИБДД за сутки выявили 674 нарушителей правил дорожного движения, также задержали 17 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии.