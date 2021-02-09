В Волгограде утром 9 февраля вспыхнул пожар в девятиэтажном доме

Пожарные быстро справились с огнем в многоэтажном доме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утро 9 февраля для жителей одной из девятиэтажек в Волгограде началось неспокойно. Некоторые, наверняка, еще спали, а кто-то только встал и начал собираться на работу или учебу. Однако им пришлось срочно покинуть свои квартиры. В доме на улице Землячки, 56 вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 6.30, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области. На место ЧП в Дзержинском районе приехали несколько машин 15-й пожарно-спасательной части. Эвакуировали около 60 человек одного подъезда. Жильцы покидали дом в сопровождении спасателей в специальных масках, к которым были подключены баллоны с воздухом.

Пожар вспыхнул в трехкомнатной квартире на пятом этаже. Горели домашние вещи на площади 25 квадратных метров. Пожарные быстро справились с огнем. Потушили его в 7.02. Никто не погиб и не пострадал. Сейчас выясняется, что стало причиной пожара ранним утром.