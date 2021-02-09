Выбросили из окна: волгоградка спасла изувеченного щенка

Инцидент случился накануне в Волгограде: жильцы многоэтажки выбросили маленького щенка из окна второго этажа. Он чудом остался жив, но повредил переднике лапки, на которые приземлился. Животное подобрала проходившая мимо девушка, которая впоследствии связалась с приютом «Помощь Бучу и бездомным животным». Зоозащитница Юлия Пильщикова согласилась забрать питомца и вылечить его.

- Мне рассказали, что ранее этого щенка дети принесли домой, но семья оказалась неблагополучная, вот от него и избавились таким образом. О состоянии говорить сложно, пока щенок не встает на передние лапы. Сегодня его привезут в наш приют, мы отвезем в клинику, где станет точно известно, какие травмы он получил, - рассказала «КП-Волгоград» Юлия.

Отметим, что это не первый случай жестокости в отношении братьев наших меньших. Несколько дней назад в северной части Волгограда неизвестные расстреляли и избили бездомных собак.