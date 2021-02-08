В волгоградском «Роторе» новый генеральный директор

Андрей Рекечинский был гендиректором двух "Роторов". Фото: СК "Ротор".

В волгоградском «Роторе» произошли кадровые изменения в руководстве. Андрей Рекечинский перестал быть генеральным директором, но в то же время остался им. Как так произошло? На самом деле есть два «Ротора». Один – это Государственное автономное учреждение Волгоградской области «СК «Ротор», второй – Автономная некоммерческая организация «СК «Ротор». АНО было организовано в мае прошлого года. Обе структуры возглавлял Андрей Рекечинский. Теперь же должность гендиректора ГАУ ВО «СК «Ротор» он покинул. Вместо него этот пост занял Александр Лаптев, который руководил академией клуба, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора».

А в чем разница? Дело в том, что в структуру АНО входят основная команда «Ротор» и ее дубль, выступающий в молодежном первенстве. Здесь гендиректором остается Рекечинский. ГАУ ВО, куда входит академия клуба, занимается развитием детско-юношеского футбола.

Отметим, Александру Лаптеву 49 лет. Ранее он работал тренером в командах «Олимпия», «Ростов», «Волгарь» из Астрахани, «Ангушт» из Назрани и «Биолог-Новокубанск» из Краснодарского края. В нальчикском «Спартаке» и «Ростове» занимал должности в руководстве клубов по развитию молодежи. Перед работой в «Роторе» в родном Волгограде возглавлял СШОР-11 «Зенит-Волгоград».