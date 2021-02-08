В Волгограде продают «незамерзайку» с превышением ядовитого метанола в 360 раз

Февраль выдался в Волгоградской области грязным, в прямом смысле этого слова. На дорогах слякоть, и продажи стеклоомывающих жидкостей опять взлетели. И снова в этом изобилии товара стали появляться на прилавках подделки, причем иногда очень ядовитые. Сотрудники волгоградского управления Роспотребнадзора за эту зиму 2020-2021 изъяли из продажи уже 89 единиц непригодного товара.

- По нормам процент содержания метанола в стеклоомывающей жидкости не должна превышать 0,05%. Это связано с тем, что метиловый спирт опасен для здоровья. А в некоторых изъятых жидкостях фактическое содержание метанола равнялось 18%, что есть превышение норматива в 360 раз, - отмечают в региональном Роспотребнадзоре. - Виновные лица привлечены к административной ответственности, сумма наложенного штрафа составляет 184 000 рублей.

Специалисты напоминают волгоградцам о необходимости всегда читать информацию на этикетке. В случае обнаружения нарушений, сообщайте либо на горячую линию Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области по телефону: +7 (8442) 24-36-30 или письменно по адресу: 400005, г.Волгоград, проспект Ленина 50 «Б».