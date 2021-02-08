Под Волгоградом инспектора Рыбнадзора поймали на взятках от коммерсанта-браконьера

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ разоблачили нечистого на руку инспектора Рыбнадзора. За взятки он прикрывал браконьера.

На взяточничестве попался госинспектор Нижневолжского отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды обитания.

- Как установили следователи в течение двух лет – 2018 и 2019-го –предприниматель, который занимается выловом раков в районе Волгоградского водохранилища, регулярно нарушал правила лова. Он добывал их и в период нереста, и в объемах, превышающих квотированные нормы, и даже запрещенными способами. А, чтобы инспектор его не штрафовал и не наказывал, коммерсант-браконьер платит ему. Деньги неоднократно переводил проверяющему на карту. В частности, установлено, что госинспектор получил от этого раколова более 113 тысяч рублей, - сообщают в Московском МСУ на транспорте СК РФ.

На инспектора уже завели уголовное дело по статье 291 УК РФ. За то, что не наказывал браконьера, теперь накажут его.