Туша весом 350 килограммов: двое волгоградцев идут под суд за незаконную покупку краснокнижной рыбы

Фото: Прокуратура Волгоградской области

В Волгограде двое местных жителей идут под суд за незаконную покупку и хранение рыбы, занесенной в Красную книгу России. В октябре 2019 году они купили в областном центре огромную тушу белуги. Ее вес был 350 килограммов. Разделив ее на 7 частей, волгоградцы извлекли из нее икру. Обвиняемые хранили рыбу на территории спортивно-оздоровительного общества «Волжская волна» в Краснооктябрьском районе. Икру они разложили на 95 литровых банок, чтобы в дальнейшем ее продавать.

- Согласно заключению Волгоградского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» размер ущерба, причиненного государству в связи с незаконной добычей белуги, превысил 13,9 миллионов рублей, - сообщила «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Полицейские изъяли части и икру рыбы. Фигуранты уголовного дела полностью признали вину. Им грозит до четырех лет лишения свободы. Прокуратура направила дело в Краснооктябрьский районный суд.