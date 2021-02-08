«Упертая ты наша!»: волгоградка родила дочь после смерти трех младенцев

Женщина родила ребенка вопреки прогнозам врачей. Фото перинатального центра №2 Волгограда.

Историю волгоградки по имени Зухра в перинатальном центре №2 Волгограда назвали «через тернии к звёздам». Эта женщина с супругом очень мечтали о ребенке, но каждая ее беременность заканчивалась плачевно – младенцы умирали. За три года она потеряла трех деток.

«С момента создания семьи беременности наступали быстро, а вот выносить ребенка дольше 28 недель не получалось. Все из-за преэклампсии. Так, 6 января 2015 года на 25 неделе умерла первая девочка. 12 апреля 2016 года на 23 неделе снова ЭКС из-за преэклампсии, сын не выжил. 6 сентября 2017 та же история: на 28 неделе родила малыша весом 770 граммов. Спустя три дня он умер...», - вспоминает Зухра.

После смерти третьего ребенка, врачи предложили волгоградке подумать об альтернативных способах материнства (приемная семья, суррогатная мать и так далее). Но судьба распорядилась иначе.

«Эта беременность была желанной, но не запланированной, все вышло случайно. Решила первые месяцы наблюдаться в перинатальном центре №2 Волгограда (все предыдущие беременности вела в других больницах), а потом поехать в Москву. Но в итоге необходимость ехать в столицу отпала: давление хоть и было повышенное, но, благодаря правильно подобранной терапии, не поднималось выше критических отметок. И вот 28 декабря на сроке 34 недели и 5 дней появилась на свет долгожданная и драгоценная дочь Самина. Лучший подарок на новый год и на годовщину нашей свадьбы. Да, так совпало, что именно в этот день в 2013 году мы создали свою семью», - рассказывает свою историю волгоградка.

Заместитель главного врача ПЦ№2 Андрей Середин, который вел Зухру всю последнюю беременность, после рождения девочки с улыбкой выдохнул: «Ну, наконец-то ты стала матерью, Зухра! Упертая ты наша».

«Это маленькое чудо доказывает, что невозможное возможно!», - говорят в перинатальном центре №2.