Сыграл 8 матчей и ушел: «Ротор» покинул Армен Манучарян

Фото: СК "Ротор"

В волгоградском «Роторе» продолжаются кадровые изменения в составе. Команда находится в Турции на сборах, а игроки прилетают и улетают из расположения сине-голубых. Сегодня, 8 февраля, стало известно, что больше не наденет футболку «Ротора» защитник Армен Манучарян. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе клуба, контракт с армянским защитником расторгли по взаимной договоренности сторон.

26-летний Армен Манучарян перешел в «Ротор» летом прошлого года из ереванского «Пюника». За это время защитник, играющий на правом фланге, провел за сине-голубых в РПЛ 8 матчей и получил 1 красную карточку. В общей сложности он отыграл 396 минут.

Напомним, «Ротор» сейчас проводит второй сбор в турецком Белеке. 6 февраля команда Александра Хацкевича обыграла черногорскую «Будочность» со счетом 2:1. 10 февраля волгоградцы должны провести контрольный матч с «Локомотивом» из Ташкента.