Волгоградская областная дума может запретить депутатам брать родственников в помощники

Фото: Администрация Волгоградской области

Депутатам Волгоградской областной думы могут запретить трудоустраивать к себе в помощники родственников. В парламент внесли на рассмотрение изменения в постановление «О Положении о помощнике депутата Волгоградской областной Думы». Проектом предусматривается, что депутат не может иметь помощников из числа родных, которые свои обязанности выполняют на платной основе. Под запрет попадают родители, супруги, дети, братья, сестры, а также родные жен или мужей.

Как следует из текста пояснительной записки к документу, постановление должно не допускать конфликта интересов и совершенствует законодательство Волгоградской области. В случае поддержки на одном из ближайших заседаний областного парламента изменение вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Инициатором такого запрета для себя и своих коллег стали депутаты облдумы Валентина Гречина, Алексей Волоцков, Михаил Струк и Евгений Шаманаев.