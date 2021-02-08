В Волгограде москвича, вымогавшего крупную взятку, отправили в колонию

В Волгограде приговорили к 5 годам колонии общего режима 57-летнего жителя Московской области Сергея Арещенко. Этот коммерсант попался на вымогательстве крупной взятки.

Мужчина работал первым заместителем коммерческой фирмы, которая по контракту осуществляла строительный контроль за ремонтом оборудования гидротехнического сооружения. Когда настал срок сдачи объекта, Арещенко потребовал у подрядчика 500 тысяч рублей за то, что ему беспрепятственно выдадут положительное заключение.

- 28 февраля 2020 года во время передачи денег замгендиректора задержали правоохранители. Оперативное сопровождение проводилось УФСБ России по Волгоградской области. За полгода следователи собрали все факты и улики, доказывающие его вину, и 16 октября 2020-го Волжский горсуд приговорил его к 5 годам колонии. Но адвокаты и сам овиняемый с таким вердиктом не согласились и попытались оспорить его в апелляционном порядке. Волгоградский облсуд проверил материалы дела и оставил приговор москвичу без изменения, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. - Приговор вступил в законную силу.